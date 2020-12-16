Adıyaman'da İHH'den ihtiyaç sahiplerine gıda ve kışlık kıyafet yardımı
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Adıyaman'da İHH'den ihtiyaç sahiplerine gıda ve kışlık kıyafet yardımı

16.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:47
Adıyaman'da İHH'den ihtiyaç sahiplerine gıda ve kışlık kıyafet yardımı

Adıyaman İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından ihtiyaç sahibi aileler ve yetim çocuklara kıyafet ile gıda yardımı yapıldı.

Adıyaman İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından ihtiyaç sahibi aileler ve yetim çocuklara kıyafet ile gıda yardımı yapıldı.

Adıyaman İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mehmet Halit Tekbaş, AA muhabirine, hem Türkiye'de hem de dünyada mazlum ve mağdurlara karşı üzerlerine düşeni yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Kışlık kıyafet ve gıda yardımlarının devam ettiğini belirten Tekbaş, "1 Aralık'tan bu yana toplamda 400 ailemize kışlık kıyafet, pandemiden etkilenen 300 aileye de gıda yardımında bulunduk." dedi.

Tekbaş, kışlık yakacak ve kıyafet ile gıda yardımına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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