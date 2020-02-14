Adıyaman'da hırsızlık zanlısı 8 kişi tutuklandı
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Adıyaman'da hırsızlık zanlısı 8 kişi tutuklandı

Adıyaman'da 5 farklı yerden hırsızlık gerçekleştiren 9 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:28
Adıyaman'da hırsızlık zanlısı 8 kişi tutuklandı

'da 5 farklı yerden hırsızlık gerçekleştiren 9 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Adıyaman Asayiş Şube Müdürlüğü ve ekipleri faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik müşterek çalışma yaptı. Çalışma sonrasında yapılan operasyonda telefoncu dükkanı ve okul kantini ile Yunus Emre Mahallesi, Atatürk Bulvarı ve Malatya Caddesinde olmak üzere 5 farklı işyerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 9 şüpheli şahıs yakalandı.


Polis tarafından yapılan aramalarda 3 adet mobil tablet, 17 kilo tütün ve 5 adet tesbih ele geçirildi.


Olaylarla ilgili 9 şüpheli şahıs yakandı. Şahıslar sorgulamalarının ardından adli makamlar sevk edildi. Şahıslardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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