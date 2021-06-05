Adıyaman'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri
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Adıyaman'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri

Adıyaman'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri
Anadolu Ajansı / İsmail Kaya - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında el sanatları sergisi açıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında el sanatları sergisi açıldı.

Kahta Halk Eğitim Merkezi'nde açılan sergide kursiyerlerin yıl boyunca merkez bünyesinde gerçekleştirilen kurslarda yaptıkları el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Sergi açılışında konuşan HEM Müdürü Fatih Doğan, sergide birbirinden değerli çalışmaların yer aldığını belirterek, "Hayat Boyu Öğrenmede Eğitim Merkezi olan Halk Eğitim Merkezleri beşikten mezara kadar eğitim ilkesinden hareketle tüm bireylere, toplumun içindeki tüm renklere hizmet vermeyi kendisine amaç edinmiş, çağdaş normları benimsemiş, yerel değerlere önem veren, demokratik eğitim kurumlarıdır. Halk Eğitim merkezlerinde 7 den 77'ye her yaştan insanın ilgi, yetenek ve beklentilerine uygun kurslar düzenlenmektedir."

Sergiyi gezen Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ve beraberindekiler HEM Müdürü Doğan'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, İlçe Emniyet Müdürü Oray Yeniay, Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Turan, AK Parti İlçe Başkanı Bedir Yeni ile davetliler katıldı.

Adıyaman'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri
Adıyaman'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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