Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı 2 yaralı

Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı 2 yaralıADIYAMAN'da otomobille çarpışan hafif ticari araç yan yattı, kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı 2 yaralı

ADIYAMAN'da otomobille çarpışan hafif ticari araç yan yattı, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 30 Ağustos Caddesi üzerinde ilerleyen Furkan Aslan yönetimindeki 02 FN 070 plakalı hafif ticari araç, Tugay Üçgöz'ün kullandığı 06 FG 0290 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hafif ticari araç yan yatarken sürücülerden Furkan Aslan ile yanında bulunan Enes Öztürk, yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol ise araçların çekilmesiyle tekrar açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı