Adıyaman'da fıstık hasadı başladı
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Adıyaman'da fıstık hasadı başladı

23.09.2020 09:37 | Son Güncelleme: 23.09.2020 09:40

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde fıstık hasadı başladı.

Adıyaman'da fıstık hasadı başladı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde fıstık hasadı başladı.

İlçeye bağlı Gedikli köyünde fıstıkları toplayan üreticilerin yüzü verimin yüksekliği dolayısıyla gülüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl fıstıkta rekoltenin yüksek olduğunu söyledi.

İlçede 37 bin dekar alanda fıstık üretimi yapıldığını belirten Yılmaz, "İlçemizde meyve çeşitliliği içerisinde önemli bir yer tutan Antep fıstığı genelde 'Ben' veya 'Gevel' olarak adlandırılıyor ve çerezlik için hasat ediliyor. Şu anki fiyat aralığı 18 ile 22 lira arasında seyrediyor." diye konuştu.

Hasada, Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal ile çiftçiler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

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