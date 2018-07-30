Adıyaman'da fıkra gibi asfaltlama

ADIYAMAN - Adıyaman'da, asfaltlanan karayolu üzerindeki otomobil çekilemeyince her yer asfaltlandı ancak otomobilin bulunduğu alan asfaltlanamadı.

Bu ilginç görüntü Haydar Efendi Caddesi 1.Çevre Yolu Karayolları Kavşağı yakınlarında ortaya çıktı. Adıyaman Belediyesi ekipleri daha önceden asfaltlama çalışmaları nedeniyle yola park yapmamaları konusunda uyardı. Onca uyarıya rağmen asfaltlamanın yapılacağı cadde üzerinde sadece bir otomobil kaldı. Sahibi il dışında olan otomobil çekici ile çekilmek istenildi ancak otomobilin otomatik vites olmasından dolayı çekiciye yüklenemedi. Bunun üzerine belediye ekipleri asfaltlama çalışmalarına başladı. Caddenin her tarafı belediye ekipleri tarafından asfaltlanırken otomobilin park ettiği alan ve çevresi ise otomobilden dolayı asfaltlanamadı. Otomobilin bulunduğu yerin asfaltlanamamasından dolayı ortaya ilginç bir görüntü çıktı.