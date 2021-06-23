Adıyaman'da 20 santim büyüklüğünde etçil çekirge görüldü
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Adıyaman'da 20 santim büyüklüğünde etçil çekirge görüldü

Adıyaman'da 20 santim büyüklüğünde etçil çekirge görüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'da vatandaşlar yaklaşık 20 santim büyüklüğünde etçil çekirge görüntüledi. Büyülüğü ile endişelendiren çekirgenin zararsız olduğunu öğrenen vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Tarlada çalışırken vatandaşlar tarafından dev çekirge fark edildi. Büyüklüğü yaklaşık 20 santim olan çekirgeyi cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşlar daha sonra araştırdıklarında çekirgenin et yiyen çekirge olduğunu öğrendi.

DEV ÇEKİRGEYİ GÖRENLAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Adıyaman merkeze bağlı Yaylakonak Beldesi Gürlevik Mevkiinde görülen dev çekirgeyi fark eden vatandaşlar ilk önce tedirgin oldu. İnternette yaptıkları araştırma da çekirgenin zararsız olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı. Çekirge sayısının çok olması ve sürü halinde istila etmesiyle ekolojik dengeye zarar verdiği biliniyor.

Adıyaman'da 20 santim büyüklüğünde etçil çekirge görüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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