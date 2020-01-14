Adıyaman'da engelli ikizlerin akülü araç mutluluğu

14.01.2020 17:32 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:48

Adıyaman Belediyesi, hayırsever iş adamı Hasan Taşar tarafından hibe edilen iki akülü aracı Hasan ve Hüseyin Karataş kardeşlere ulaştırarak

mutluluklarına ortak oldu.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, engellilere yönelik yaptığı hayırlarla büyük takdir toplayan iş adamı Hasan Taşar'ın

Adıyaman Belediyesine hibe ettiği iki adet akülü araç, kentte yaşayan engelli ikiz

kardeşlere ulaştırıldı.



Yaşadığı rahatsızlıktan dolayı kısmi engeli bulunan baba Osman Karataş'ın engelli üç

çocuğundan ikisi olan yürüme engelli ikizler Hasan ve Hüseyin Karataş'ı evinde ziyaret eden

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hakan Özöncel, hayırsever iş adamı Hasan Taşar tarafından gönderilen akülü araçları çocuklara teslim etti.

Tekerlekli sandalyeyle mendil satarak ailesinin geçimine katkı sunmaya çalışan ikiz kardeşler, hediye



edilen akülü araçlara kavuşunca büyük mutluluk yaşadı.



Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hakan Özöncel ziyarette yaptığı konuşmada, akülü

araçların Adıyamanlı hayırsever iş adamlarından Hasan Taşar tarafından gönderildiğini

belirterek, Taşar'a teşekkür etti.



Karataş ailesi ise akülü araçların kendilerine ulaşmasına vesile olan hayırsever Taşar'a ve Adıyaman Belediyesi yönetimine teşekkür etti.



Konuşmaların ardından engelli ikizler Hasan ile Hüseyin Karataş akülü araçlarıyla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA