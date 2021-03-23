ASDEP'den dinamik denetim
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ASDEP'den dinamik denetim

23.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:42
ASDEP'den dinamik denetim

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (ASDEP) personeli tarafından dinamik denetim gerçekleştirildi.

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (ASDEP) personeli tarafından dinamik denetim gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yeni tip Korona Virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında oluşturulan 'Dinamik denetim modeli' sürecinde 'Haftalık tematik denetim planı' kapsamında Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli tarafından il merkezinden ve ilçelerinde balıkçı, manav, kuruyemiş, çay ocağı, kafe ve lokantalarda denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, "Korona Virüs ile mücadelede yeni bir dönemde yer alıyoruz. Hayatımızın tekrar normalleşmesi bizlerin alacağı tedbirlere bağlıdır. Bu sürecin akamete uğramadan devam etmesi kamu kurumu olarak bizlerin gerçekleştireceği denetimler ile vatandaşlarımızın belirlenen kurallara uymasıyla daha etkin bir şekilde sağlanacaktır. Vatandaşlarımızdan beklentimiz kontrollü sosyal hayat kurallarına uyarak maske - mesafe ve hijyen konusunda hassas davranarak rehavete kapılmamalarıdır" diye konuştu. - ADIYAMAN

ASDEP'den dinamik denetim
ASDEP'den dinamik denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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