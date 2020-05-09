Adıyaman'da damdan düşen çocuk ağır yaralandı
09.05.2020 00:39 | Son Güncelleme: 09.05.2020 00:40
Adıyaman'da damdan düşen 8 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.
Adıyaman'da damdan düşen 8 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bahçecik Mahallesi'nde ikamet eden, Özbaytemur ailesinin kızı Nazlı Özbaytemur, evinin damında oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek, yere düştü.
Çocuklarının yere düştüğünü fark eden Özbaytemur ailesi durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Nazlı Özbaytemur'un durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA