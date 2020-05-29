Adıyaman'da çatı ve balkondan düşen 2 kişi öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adıyaman'da çatı ve balkondan düşen 2 kişi öldü

ADIYAMAN'da, evlerinin balkonundan dengesini kaybederek düşen Muhammet Özavcı (2) ile çatı katından düşen Yusuf Kısa (71) hayatını kaybetti.

Adıyaman'da çatı ve balkondan düşen 2 kişi öldü
29.05.2020 11:12 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:15

ADIYAMAN'da, evlerinin balkonundan dengesini kaybederek düşen Muhammet Özavcı (2) ile çatı katından düşen Yusuf Kısa (71) hayatını kaybetti.

İlk olay dün gece Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı binanın çatısında dolaşan Yusuf Kısa, dengesini kaybederek yere düştü. Yusuf Kaya, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Kısa, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Yeşilyurt Mahallesinde meydana gelen ikinci olayda ise Muhammet Özavcı, 3'üncü kattaki evlerinin balkonunda oynarken dengesini kaybederek, düştü. Gürültüyle yere düşen çocuğu fark edenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri ilk müdahalesini yaptığı küçük çocuğu ambulansla hastaneye kaldırdı. Muhammet Avcı, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Yaşamını yitiren Yusuf Kısa ile Muhammet Özavcı'nın cenazeleri, otopsi için morga konulurken, her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Erdoğan'ın duyurduğu Ayasofya organizasyonu Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma Haber
Erdoğan'ın duyurduğu Ayasofya organizasyonu Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti Haber
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti
Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti
Son Dakika: İstinaf ve vergi mahkemeleri 1 Haziran'da göreve başlıyor
Son Dakika: İstinaf ve vergi mahkemeleri 1 Haziran'da göreve başlıyor
Macaristan 1. Ligi'nde maçların seyircili oynanmasına karar verildi
Macaristan 1. Ligi'nde maçların seyircili oynanmasına karar verildi
Türkiye çay ihracatından yılın ilk dört ayında 5,2 milyon dolar kazandı
Türkiye çay ihracatından yılın ilk dört ayında 5,2 milyon dolar kazandı
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
Sevgilisinin kafasında içki şişesi kırdı, hırsını alamayıp bıçakladı! Savunması olay kadar ilginç değil
Sevgilisinin kafasında içki şişesi kırdı, hırsını alamayıp bıçakladı! Savunması olay kadar ilginç değil
Yaşadığı dehşeti anlattı! Banka müdürüne sokak ortasında taciz ve yumruklu saldırı
Yaşadığı dehşeti anlattı! Banka müdürüne sokak ortasında taciz ve yumruklu saldırı
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap
Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler
Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler
Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Bakanlık tüm ayrıntıları paylaştı
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Bakanlık tüm ayrıntıları paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, polisin boğarak öldürdüğü ABD'li siyahi hakkında ilk yorum: İnsanlık dışı zihniyet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, polisin boğarak öldürdüğü ABD'li siyahi hakkında ilk yorum: İnsanlık dışı zihniyet
Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı
Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı
Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım
Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Aile hekimleri korona sonrasında nasıl hizmet verecek? Yeni dönem başladı
Aile hekimleri korona sonrasında nasıl hizmet verecek? Yeni dönem başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Hasan Polatkan Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Demet Akbağ Gülçin Ergül Hatice Çarpar Yeliz Yeşilmen
Spor Ali Koç Mete Gazoz Nihat Özdemir Kenan Sofuoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Silah Kabine Haziran
Şu an buradasınız: Adıyaman'da çatı ve balkondan düşen 2 kişi öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 11:15:46. #1.15#
title