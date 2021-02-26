Adıyaman'da bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
26.02.2021 11:39 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:43
Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Sarıyaprak köyü, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle karantinaya alındı.
Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Sarıyaprak köyü, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, köyde son dönemde Kovid-19 vakalarının artması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu karantina uygulanmasına karar verdi.
Açıklamada, "Sosyal izolasyonun sağlanması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla köyümüz karantinaya alınmış, giriş ve çıkışlar 25 Şubat itibarıyla 10 gün süreyle yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Evren