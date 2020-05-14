Adıyaman'da bir eve silahlı saldırı Adıyaman'da tabancayla ateş açılan bir evin camı kırıldı.

Adıyaman'da tabancayla ateş açılan bir evin camı kırıldı.

Sümerevler Mahallesi'nde H.A'ya ait bir ev, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Camın kırıldığı evde yapılan incelemede, tabancadan çıktığı belirlenen mermi çekirdeği bulundu.

Polis ekipleri, ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili şüpheli ya da şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA