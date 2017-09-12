Adıyaman'da Ambulans Dağıtım Töreni

Sağlık Bakanlığınca Adıyaman'a gönderilen 5 tam donanımlı ambulans, ilgili sağlık kuruluşlarına dağıtımı için tören düzenlendi.



Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Salih Fırat, törende yaptığı konuşmada, bu sabah sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman 112 Acil Servis ekiplerine verilen 5 tam donanımlı ambulansı hizmete koyduklarını söyledi.



Merkez ilçe, Gölbaşı, Kahta, Besni ve Sincik ilçelerindeki 112 merkezlerine anahtarlarını verdiklerini belirten Fırat, şunları kaydetti:



"Tam donanımlı teşkilatlı ambulanslarla anında hastalarımızın 112'yi aradıklarında yanlarına gidip orada ilk müdahaleyi yaparak ilgili sağlık kuruluşlarına getirecekler. Bu ambulanslarla sağlık hizmetlerimiz daha üst seviyeye çıkacaktır. Zaten Adıyaman'daki sağlık hizmeti Türkiye'de rol model olarak alınıyor. Sağlık Bakanlığına teşekkür ederiz."



Konuşmaların ardından ambulanslar siren eşliğinde görev yerlerine gönderildi.