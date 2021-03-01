Adıyaman'da 70 milyonluk yıllık Gastropod fosili bulundu
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Adıyaman'da 70 milyonluk yıllık Gastropod fosili bulundu

01.03.2021 12:53 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:56
Adıyaman'da 70 milyonluk yıllık Gastropod fosili bulundu

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde 70 milyonluk yıllık Gastropod fosili kaya parçasına yapışmış şekilde bulundu.

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde 70 milyonluk yıllık Gastropod fosili kaya parçasına yapışmış şekilde bulundu.

İlçeye bağlı Şahkolu köyü kırsalında avcılık yapan Mehmet İz, kaya parçasında yapışmış fosili görünce fotoğraflarını Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan'a gönderdi. Alkan'da kendisine gönderilen fotoğrafları, İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Ercan Özcan'a gönderdi. Özcan, incelemesinin ardından kabartmanın 70 milyon yıllık Gastropod (karından bacaklılar) alemine ait bir hayvan fosili olduğunu belirtti.20 santim uzunluğunda kaya parçası üzerinde bulunan fosili inceleyen Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Bunlar sığ olmayan denizel alanda, göllerde ve karalarda bulunmaktadır. Burada da bir kaya üzerine sabitleşmiş şekilde, ortaya çıkıyor. Bu fosil kayaçların yaşlarını tespit etmekte de kullanılan bir fosildir. Yaklaşık 70 milyon yıllık olan bir fosil kaya üzerinde karşımıza çıkmaktadır. İncelediğimizde şaşırdım" dedi.


- Sincikadıyaman
Adıyaman'da 70 milyonluk yıllık Gastropod fosili bulundu
Adıyaman'da 70 milyonluk yıllık Gastropod fosili bulundu
Adıyaman'da 70 milyonluk yıllık Gastropod fosili bulundu
Adıyaman'da 70 milyonluk yıllık Gastropod fosili bulundu
Adıyaman'da 70 milyonluk yıllık Gastropod fosili bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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