Adıyaman'da 6 ayda uyuşturucuya 332 gözaltı

Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper:

"Uyuşturucu kullanım oranı Türkiye'de yüzde 3, Adıyaman'da ise yüzde 0,5'dir"

ADIYAMAN - Uyuşturucu kullanım oranının yüzde 0,5 seviyesine düştüğü Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele operasyonları aralıksız sürüyor.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'nde yeni bir operasyon yaptı. Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada 447 gram bonzai maddesini 5 kişi ile birlikte ele geçirdi. Polislerin operasyonlarında en büyük katkıyı narkotik köpeği Zeta sağlıyor.

Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, Adıyaman'da 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle son 6 aylık uyuşturucuyla mücadele konusunda yapılan çalışmalar ve uyuşturucu kullanım oranıyla ilgili açıklamada bulundu.

Son 6 ayda ele geçirilen uyuşturucu maddeleri ve şahıslarla ilgili verileri paylaşan Metin Alper, uyuşturucu kullanım oranını açıkladı.

Metin Alper yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerimizin dün yapmış olduğu operasyonda yaklaşık 500 Gram bonzai maddesi 5 şahıstan ele geçirilmiştir. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz 1 Ocak 2019 tarihinden bu güne kadar yani 6 aylık periyotta yapmış olduğu çalışmalarda toplam 152 olayda 332 şahıs gözaltına aldı. Bu olaylardan 37 tanesi uyuşturucu ticareti yapmak olayıdır. 34 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderilmiştir.

Yine yakalamaların yanı sıra bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir. 2019 yılının ilk 6 aylık periyodunda 2 bin 886 vatandaşımıza ulaştık, onlara narkotik konularında bilgiler verdi.

Altı aylık çalışmada arkadaşlarımız yaptığı çalışmada toplam 11 kilo 133 gram esrar maddesi, 168 gram toz esrar maddesi, 193 gram eroin maddesi, 566 adet extaciy hap, 1 kilo 742 gram bonzai maddesi, 1 kilo 440 gram bonzai ham maddesi, 109 gram metanfetamin, 657 adet narkotik ecza hap maddesi, 10 kök kenevir bitkisi elde edilmiştir.

Türkiye ortalamasında uyuşturucu kullanımı yüzde 3 oranında iken, uyuşturucu kullanım oranı yüzde 0,5'dir. Bu oranı biz yapmış olduğumuz çalışmalarla destekliyoruz. Dün yapılan operasyonda ele geçirilen 447 gram yani yaklaşık 500 gram bonzai maddesinin her bir gramının bir kişiyi zehirleyeceğini düşünürsek, toplamda 500 gencimizin zehirlenmesini önleyecek bir operasyon yapılmış oldu.

Kaynak: İHA