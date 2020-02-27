Adıyaman'da 2 grup kavga etti: 3 yaralı
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Adıyaman'da 2 grup kavga etti: 3 yaralı

ADIYAMAN'da, 2 grup arasında çıkan kavgada, 3 kişi yaralandı.

27.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:14
Adıyaman'da 2 grup kavga etti: 3 yaralı

ADIYAMAN'da, 2 grup arasında çıkan kavgada, 3 kişi yaralandı.

'nde, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle 2 grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine gelen , kavgaya karışanları biber gazı sıkarak, etkisiz hale getirdi.

Kavgada yaralanan A.C., Y.Ö. ve M.A., ambulanslarla 'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınanların sayısı açıklanmadı.

 


Kaynak: DHA

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