ADIYAMAN'DA 1 KÖY VE MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

Feci kazadan geriye ne otomobil kaldı ne de yolcu!

ADIYAMAN'ın Tut ilçesine bağlı Kaşlıca köyü ve Salah Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün karantinaya alındı.

ADIYAMAN'ın Tut ilçesine bağlı Kaşlıca köyü ve Salah Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün karantinaya alındı.

İlçe Hıfzısıhha Kurulu, Kaşlıca köyü ve ilçeye bağlı Salah Mahallesi'nde bazı kişilerin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine toplandı. Toplantıda her iki noktada da 10 gün süreyle karantina uygulanması kararlaştırıldı. Kararın ardından jandarma ekipleri Kaşlıca köyünde polis ekipleri ise Salah Mahallesi'nde giriş ve çıkışlara izin vermeyerek vatandaşları anonslar ile dışarı çıkmamaları yönünde uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı