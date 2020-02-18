Adıyaman caminin üstüne devrilen minare kaldırıldı
Haberler » Güncel » Adıyaman caminin üstüne devrilen minare kaldırıldı - Haber

Adıyaman caminin üstüne devrilen minare kaldırıldı

Caminin üstüne devrilen minare kaldırıldıADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde şiddetli fırtına ve kar nedeniyle caminin üzerine devrilen metal minare kaldırıldı.

18.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:04
Adıyaman caminin üstüne devrilen minare kaldırıldı

Caminin üstüne devrilen minare kaldırıldı

ADIYAMAN'ın ilçesinde şiddetli fırtına ve kar nedeniyle caminin üzerine devrilen metal minare kaldırıldı.

Geçtiğimiz hafta ilçede etkili olan fırtına ve kar yağışı köyündeki caminin metal minaresinin devrilmesine neden oldu. Kar kalınlığının 1 metreye ulaşan ve ulaşımın sağlanamadığı Arıkonak köyüne giren ekipler caminin üstüne yıkılan minareyi kısa süren çalışmayla kaldırdı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Adıyaman caminin üstüne devrilen minare kaldırıldı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler