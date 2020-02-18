: Adıyaman caminin üstüne devrilen minare kaldırıldı

18.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:04

Caminin üstüne devrilen minare kaldırıldı

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde şiddetli fırtına ve kar nedeniyle caminin üzerine devrilen metal minare kaldırıldı.

Geçtiğimiz hafta ilçede etkili olan fırtına ve kar yağışı Arıkonak köyündeki caminin metal minaresinin devrilmesine neden oldu. Kar kalınlığının 1 metreye ulaşan ve ulaşımın sağlanamadığı Arıkonak köyüne giren ekipler caminin üstüne yıkılan minareyi kısa süren çalışmayla kaldırdı.

Kaynak: DHA

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