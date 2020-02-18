Adıyaman caminin üstüne devrilen minare kaldırıldı
Caminin üstüne devrilen minare kaldırıldıADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde şiddetli fırtına ve kar nedeniyle caminin üzerine devrilen metal minare kaldırıldı.
Caminin üstüne devrilen minare kaldırıldı
ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde şiddetli fırtına ve kar nedeniyle caminin üzerine devrilen metal minare kaldırıldı.
Geçtiğimiz hafta ilçede etkili olan fırtına ve kar yağışı Arıkonak köyündeki caminin metal minaresinin devrilmesine neden oldu. Kar kalınlığının 1 metreye ulaşan ve ulaşımın sağlanamadığı Arıkonak köyüne giren ekipler caminin üstüne yıkılan minareyi kısa süren çalışmayla kaldırdı.