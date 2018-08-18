Adıyaman - Besni'de Kaza 3 Yaralı

Besni'de kaza 3 yaralı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde önünde ilerleyen traktöre çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Suvarlı beldesinde meydana geldi. Suvarlı beldesinden ilçe merkezi yönüne ilerleyen Hasan Yılmaz yönetimindeki 33 BNJ 06 hafif ticari araç, önünde ilerleyen 02 AL 236 plakalı traktöre arkadan çarptı. Meydana gelen kazada hafif ticari aracın sürücüsü Hasan Yılmaz ile araçta bulunan Perihan Yılmaz ve Kadir Yılmaz yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin çağırdığı sağlık görevlileri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Hasan Yılmaz, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.