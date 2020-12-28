Adıyaman Belediyesi'nin online etkinlikleri
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Adıyaman Belediyesi'nin online etkinlikleri

28.12.2020 16:15 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:20
Adıyaman Belediyesi'nin online etkinlikleri

Pandemi sürecine rağmen sosyal etkinliklerini arttırarak sürdüren Adıyaman Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonları düzenlediği online etkinliklerle takipçilerine dolu dolu bir hafta sonu yaşatıyor.

Pandemi sürecine rağmen sosyal etkinliklerini arttırarak sürdüren Adıyaman Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonları düzenlediği online etkinliklerle takipçilerine dolu dolu bir hafta sonu yaşatıyor.

Pandemi sürecinden dolayı son dönemlerde sıklıkla gerçekleştirdiği online etkinliklerini sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu hafta sonları arttıran Adıyaman Belediyesi, iki günde üç önemli organizasyonu takipçileri için gerçekleştirdi.

2020 yılının son hafta sonu, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerin ilkini Cumartesi akşamı düzenleyen Adıyaman Belediyesi, belediyenin Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından canlı olarak yayınladığı Kemal Arda Konserine imza attı. Adıyaman'ın önemli sanatçılarından olan Kemal Arda tarafından verilen konsere sosyal medya hesaplarından yoğun ilgi gösteren vatandaşlar için Pazar günü de iki etkinlik birden düzenleyen Adıyaman Belediyesi büyük takdir gördü.

Pazar günü saat 16.30'da her hafta düzenlenen 'Ahmet Tamer ile Bil-Kazan Online Yarışması'nda sorulan sorulara doğru yanıt veren şanlı takipçiler çeşitli ödüllerle ödüllendirildi. Dereceye girenlerin ödülleri evlerine kadar götürülerek teslim edildi.

Pazar gününün ve hafta sonunun son etkinliği ise bu hafta ilk kez yayınlanmaya başlayan 'İskender Korkut ile Sosyal Medyada Muhabbet Saati' programı oldu. Adıyaman Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü İskender Korkut tarafından sunulan 'Muhabbet Saati'nin ilk konuğu olan Adıyamanlı ünlü türkücü Latif Doğan, özel anılarını Adıyaman Belediyesi takipçileriyle paylaştı.

Adıyaman Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından etkinlikleri takip eden vatandaşlar ise yaptıkları yorumlarla hem sanatçılara, hem de organizasyonu gerçekleştirilen Adıyaman Belediyesi'ne teşekkür etti. - ADIYAMAN

Adıyaman Belediyesi'nin online etkinlikleri
Adıyaman Belediyesi'nin online etkinlikleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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