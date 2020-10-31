Adını aldığı ilçeye, yeni Kangal köpeği merkezi
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Adını aldığı ilçeye, yeni Kangal köpeği merkezi

31.10.2020 14:46 | Son Güncelleme: 31.10.2020 14:49
Adını aldığı ilçeye, yeni Kangal köpeği merkezi

SİVAS'ın Kangal ilçesinde, mevcut üretme çiftliğinin bulunduğu alana yapılacak olan Kangal Köpeği Araştırma ve Dökümantasyon Merkezi'nin temeli atıldı.

SİVAS'ın Kangal ilçesinde, mevcut üretme çiftliğinin bulunduğu alana yapılacak olan Kangal Köpeği Araştırma ve Dökümantasyon Merkezi'nin temeli atıldı. 

Sivas merkezde uygulanan projenin ardından Kangal ilçesine kazandırılacak olan Kangal Köpeği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi'nin temeli atma töreni gerçekleştirildi. Dünyaca ünlü Kangal köpeklerini daha iyi tanıtmak, korumak ve takibini kurumsal olarak yapmak amacıyla yapımına başlanan merkez, Sivas Valiliğinin öncülüğünde İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilecek. Mevcut üretimi çiftliğinin bulunduğu alana yapılacak tesisin temel atma törenine Vali Salih Ayhan, Ak Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Semiha Ekinci ile MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek katıldı.

Törende konuşan Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Semiha Ekinci ve Ahmet Özyürek ise, Kangal köpeğinin bir dünya değeri olduğunu ifade ederek, devlet imkanları ile korunup değer verilmesini önemsediklerini ifade etti.'IRK VE GEN YAPISINI KORUYACAĞIZ'Mevcut Kangal Köpeği çiftliğinin yenilerek modern alt yapıya kavuşturulması ve turizm tesisine dönüştürülmesi amacıyla başlatılan projenin önemine dikkat çeken Vali Salih Ayhan, "Sivas'ın en önemli değerlerinden biri olan Kangal köpeğinin ırk ve gen yapısı korunacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualar edilerek merkezin temeli atıldı.


Adını aldığı ilçeye, yeni Kangal köpeği merkezi
Adını aldığı ilçeye, yeni Kangal köpeği merkezi
Adını aldığı ilçeye, yeni Kangal köpeği merkezi
Adını aldığı ilçeye, yeni Kangal köpeği merkezi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

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