Adilcevaz Kalesi'nde restorasyon çalışması başlatıldı
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Adilcevaz Kalesi'nde restorasyon çalışması başlatıldı

Adilcevaz Kalesi'nde restorasyon çalışması başlatıldı
Anadolu Ajansı / Harun Nacar - Haberler | Güncel

Bitlis'te Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Urartular dönemine ait tarihi Adilcevaz Kalesi'nde restorasyon çalışmalarına başlandı.

Bitlis'te Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Urartular dönemine ait tarihi Adilcevaz Kalesi'nde restorasyon çalışmalarına başlandı.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Necati Gürsoy, AA muhabirine, kalenin restore edilmesinin bölgenin turizmi açısından önemli olduğunu söyledi.

Van Gölü kıyısında bulunan ilçenin bir açık hava müzesi gibi olduğunu belirten Gürsoy, "Bir kısmı çok bilindik, büyük bir kısmı ise hak ettiği değeri almamış tarihi eserler Adilcevaz'ın çevresine dizilmiş durumda. Tarihçiler tarafından yapılan incelemelerde Kalenin tarihi Urartular dönemine kadar gider. Daha sonra bölgede ve burada hakimiyet kuran bütün medeniyetler tarafından kullanılan kale, defalarca yenilenmiştir." diye konuştu.

İlk etapta kalenin bir kısmının, sonraki etaplarda da tamamının restore edileceğini ifade eden Gürsoy, şunları kaydetti:

"İlçemizin 2 bin 260 rakımında bulunan ve yine Urartular döneminden kalan Kef Kalesi'nde de arkeologlar ve üniversite hocları tarafından kazı çalışmaları başlayacak. İlçemizin tarihini gün yüzüne çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapacağız. Bu konuda bizlerden desteğini esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanımıza, Genel Başkan Yardımcımız Vedat Demiröz'e, Bitlis Milletvekillerimiz Vahit Kiler ve Cemal Taşar'a çok teşekkür ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Nacar

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