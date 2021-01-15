Adilcevaz'da kadınlar için fitness salonu açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adilcevaz'da kadınlar için fitness salonu açıldı

15.01.2021 16:22 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:27
Adilcevaz'da kadınlar için fitness salonu açıldı

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde, kadınlara yönelik hazırlanan fitness salonu, pandemi kuralları çerçevesinde ücretsiz olarak hizmete açıldı.

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde, kadınlara yönelik hazırlanan fitness salonu, pandemi kuralları çerçevesinde ücretsiz olarak hizmete açıldı.

Fitness salonunun açılışına Kaymakam Tunahan Çil, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Akif Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, SYDV Müdürü Mehmet Şakir Sözer, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Suphi Eser, Aile Destek Merkezi Sorumlu Müdürü Emre Yılmaz ve  kadınlar katıldı. Kaymakam Tunahan Çil, salonun açılmasıyla birlikte kadınların fitness ve spor yapma imkanına kavuştuğunu ifade ederek, "İlçemizdeki hanımların isteği ve talepleri doğrultusunda kaymakamlığımız tarafından fitness salonu açarak hizmete sunduk. Merkezimizde en az iki spor kursu ve eğitmeni olacak. Ayrıca isteyen hanımlar bireysel çalışma ve spor da yapabilecek. Spor merkezinde kurs bünyesinde veya bireysel olarak hizmet almak isteyenlerden kesinlikle bir ücret talep edilmeyecek, tamamen ücretsiz olacaktır" dedi.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise, "Adilcevaz Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi'nin bünyesinde açılan fitness salonunun ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İlçemizde bu tür sporların devamı için elimden gelen her türlü desteği sunacağım" diye konuştu.

Kadınlara ücretsiz ve pandemi kuralları çerçevesinde hizmet verecek olan fitness salonunda ilk etapta zumba ve pilates kursları verilecek. Hafta için her gün 10.00 ile 20.30 saatleri arasında ise kadınlar bireysel sporlar yapabilecek.


Adilcevaz'da kadınlar için fitness salonu açıldı
Adilcevaz'da kadınlar için fitness salonu açıldı
Adilcevaz'da kadınlar için fitness salonu açıldı
Adilcevaz'da kadınlar için fitness salonu açıldı
Adilcevaz'da kadınlar için fitness salonu açıldı
Adilcevaz'da kadınlar için fitness salonu açıldı
Adilcevaz'da kadınlar için fitness salonu açıldı
Adilcevaz'da kadınlar için fitness salonu açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BEŞKARDEŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Ajda Pekkan Aleyna Tilki Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Fatih Terim Tolga Ciğerci Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Ankara Twitter Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adilcevaz'da kadınlar için fitness salonu açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 16:27:28. #1.14#
title