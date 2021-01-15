Adilcevaz'da kadınlar için fitness salonu açıldı

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde, kadınlara yönelik hazırlanan fitness salonu, pandemi kuralları çerçevesinde ücretsiz olarak hizmete açıldı.

Fitness salonunun açılışına Kaymakam Tunahan Çil, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Akif Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, SYDV Müdürü Mehmet Şakir Sözer, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Suphi Eser, Aile Destek Merkezi Sorumlu Müdürü Emre Yılmaz ve kadınlar katıldı. Kaymakam Tunahan Çil, salonun açılmasıyla birlikte kadınların fitness ve spor yapma imkanına kavuştuğunu ifade ederek, "İlçemizdeki hanımların isteği ve talepleri doğrultusunda kaymakamlığımız tarafından fitness salonu açarak hizmete sunduk. Merkezimizde en az iki spor kursu ve eğitmeni olacak. Ayrıca isteyen hanımlar bireysel çalışma ve spor da yapabilecek. Spor merkezinde kurs bünyesinde veya bireysel olarak hizmet almak isteyenlerden kesinlikle bir ücret talep edilmeyecek, tamamen ücretsiz olacaktır" dedi.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise, "Adilcevaz Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi'nin bünyesinde açılan fitness salonunun ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İlçemizde bu tür sporların devamı için elimden gelen her türlü desteği sunacağım" diye konuştu.

Kadınlara ücretsiz ve pandemi kuralları çerçevesinde hizmet verecek olan fitness salonunda ilk etapta zumba ve pilates kursları verilecek. Hafta için her gün 10.00 ile 20.30 saatleri arasında ise kadınlar bireysel sporlar yapabilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BEŞKARDEŞ