Adil Karaca kimdir? Adil Karaca Aşkın Tarifi! Adil Karaca kaç yaşında, nereli? Adil Karaca şarkıları!

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ADİL KARACA KİMDİR?
1979 doğumlu aslen Adıyamanlı ama doğma büyüme Adanalı olan Adil Karaca, Düğün salonlarında komilik yapan Karaca, sonra Ayhan Aşan, Bülent Serttaş, Seda Sayan, Mustafa Keser, İbrahim Tatlıses gibi sanatçıların konserleri için sahne ses tesisatları kuran bir şirkette de çalışmış. Bu arada Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde müzik eğitimi alan Karaca, düğün salonları başta olmak üzere pek çok otel ve gece kulüplerinde sahneye çıkmaya başlamış.
ADİL KARACA ŞARKILARI
Aşkın Tarifi · 2015
??? ????? · 2018
Sagim yalan, Solum yalan
Can Kizim 2020
& Konul Kerimova "Dostum"
Şirins?n
Dogum Günü
Eskisi Gibi · 2014
Kimyam Değişti
Eskisi Gibi · 2014
Sende Kaldı Yüreğim · 2019
Öpe-öpe · 2020
Sergey Zverev Kimyam
Könül K?rimova Nefes Nefes
Abilerin abisi
feat SHUFF BOMBA
S?nd? Getm?
tuni
Divan?
Sirinsen
Adam Olmaz · 2017
Son Bahardir · 2020
Aşıklar Kervanı
Dolu Yüreğim · 2009
Evet
Adam Olmaz · 2017
Senle Açamam
Sende Kaldı Yüreğim · 2019
Kral Gibiyim · 2010
Sukurler Olsun
Hasrete Talim
Eskisi Gibi · 2014
Sevirem
Yalan Dünya
Son Satır
Adam Olmaz · 2017
"Ona Deyin"
Gazoz Kapakları · 2017
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