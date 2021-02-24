Adil Karaca kimdir? Adil Karaca Aşkın Tarifi! Adil Karaca kaç yaşında, nereli? Adil Karaca şarkıları!

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ADİL KARACA KİMDİR?

1979 doğumlu aslen Adıyamanlı ama doğma büyüme Adanalı olan Adil Karaca, Düğün salonlarında komilik yapan Karaca, sonra Ayhan Aşan, Bülent Serttaş, Seda Sayan, Mustafa Keser, İbrahim Tatlıses gibi sanatçıların konserleri için sahne ses tesisatları kuran bir şirkette de çalışmış. Bu arada Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde müzik eğitimi alan Karaca, düğün salonları başta olmak üzere pek çok otel ve gece kulüplerinde sahneye çıkmaya başlamış.

ADİL KARACA ŞARKILARI

Aşkın Tarifi · 2015

??? ????? · 2018

Sagim yalan, Solum yalan

Can Kizim 2020

& Konul Kerimova "Dostum"

Şirins?n

Dogum Günü

Eskisi Gibi · 2014

Kimyam Değişti

Eskisi Gibi · 2014

Sende Kaldı Yüreğim · 2019

Öpe-öpe · 2020

Sergey Zverev Kimyam

Könül K?rimova Nefes Nefes

Abilerin abisi

feat SHUFF BOMBA

S?nd? Getm?

tuni

Divan?

Sirinsen

Adam Olmaz · 2017

Son Bahardir · 2020

Aşıklar Kervanı

Dolu Yüreğim · 2009

Evet

Adam Olmaz · 2017

Senle Açamam

Sende Kaldı Yüreğim · 2019

Kral Gibiyim · 2010

Sukurler Olsun

Hasrete Talim

Eskisi Gibi · 2014

Sevirem

Yalan Dünya

Son Satır

Adam Olmaz · 2017

"Ona Deyin"

Gazoz Kapakları · 2017

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