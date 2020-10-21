Adil Gür kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkında bilgiler!

Açık oturum programlarına konuk olarak katılan Adil Gür'ün hayatı ve biyografisi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Adil Gür kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Tüm bilgiler haberimizde...

Habertürk ekranlarına çıkan ve Araştırma şirketi başkanı olan Adil Gür merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki Adil Gür kimdir, nereli, kaç yaşında, doğum tarihi nedir, mesleği nedir, hangi okulda okumuştur?

ADİL GÜR KİMDİR?

Adil Gür, 1965 yılında Malatya'da dünyaya gelmiştir. Ailenin ilk çocuğudur. Adil Gür'ün 4 kardeşi vardır.

Adil Gür doğum tarihi : 1965

Adil Gür kaç yaşında : 55 yaşında

Adil Gür memleketi neresi (nereli) : Malatya doğumlu

Adil Gür mesleği ne : A&G Araştırma Şirketi başkanı

ADİL GÜR HAYATI

Adil Gür'ün babası öğretmen ve annesi ev hanımıdır. 6 yaşında iken Malatya'ya taşındılar. İlkokul ve ortaokulu Malatya'da okudu. Malatya İmam Hatip Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 15 yılda mezun oldu.

Üniversitede okurken 1987 yılında Araşahibi Tarhan Erdem'in yanında çalışmaya başladı. Araştırma sektörüne anketör olarak giren ve 1995 yılına kadar çeşitli araştırma şirketlerinde yöneticilik yapmış olan Adil Gür, 1995 yılında ise A&G Araştırma Şirketi'ni kurdu.

Adil Gür, 1995-2015 yılları arasında seçim tahminleri ile adını duyurdu. Birçok siyasi ve sosyal içerikli araştırma yürütmektedir. Yaklaşık 3 yıldır Türkiye'nin çeşitli belediyeleri ile birlikte Dünya Bankası ve Avrupa Birliği kaynaklı "Vatandaş Karnesi – Başkan Dinliyor" adlı projeyi yürütmekte, vatandaş memnuniyetini arttırıcı çalışmalar yapmaktadır.

Adil Gür, 1999 yılında Naile Gür ile evlenmiştir. 1 kız, 1 erkek çocuk babasıdır.