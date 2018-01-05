Adil Aygül ve Fahrettin Paşa'nın İsimleri Şehzadeler'de Yaşayacak

Şehzadeler Belediyesi 2018 yılı ilk meclis toplantısı geçtiğimiz akşam Kültür Merkezi Belediye Meclis Salonunda yapıldı. Toplamda 29 maddenin görüşüldüğü meclis toplantısında, Manisa eski Belediye Başkanı Adil Aygül ve Medine Komutanı Fahrettin Paşa'nın isimlerinin Şehzadeler'de yeni yapılan iki parka verilmesi tüm grupların oy birliği kabul edildi.



Şehzadeler Belediyesi 2018 yılının ilk belediye meclis toplantısını gerçekleştirdi. Kültür Merkezi Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen meclis toplantısında 29 madde görüşülerek karara bağlandı. Meclis açılışında bir konuşma yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, belediyenin bir aylık çalışmaları hakkında belediye meclis üyelerini bilgilendirdi. Meclis gündeminde yer alan 2018 yılı Denetim Komisyon üyeliklerine AK Parti Belediye Meclis üyeleri Akif Özer, Mehmet Kavas, Burhan Aydemir, MHP Meclis Üyeleri Ziya Elmalı ve Mustafa Zeybek seçildi.



"Adil Aygül ismi Şehzadeler'de yaşayacak"



Belediye Meclisi gündem maddelerinin ardından geçilen önerge görüşmelerinde tüm grup başkanvekillerinin imzası ile belediye meclisine sunulan bir önergede Şehzadeler Belediyesinin Arda Mahallesinde yeni yapacağı park alanına geçtiğimiz ay vefat eden Manisa'nın sevilen isimlerinden olan eski Belediye Başkanı Adil Aygül'ün isminin verilmesi önergesi tüm meclis üyelerinin oyu ile kabul edildi. Molla Şaban Camisinin yanında bulunan parkı tamamıyla güzel bir şekilde yenileyeceklerinin ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Merhum Adil Aygül başkanımız 10 yıl boyunca güler yüzü ile şehrimize hizmet etmiş olan, Manisalıların her partilisinin sevdiği ve saygı duyduğu bir insan. Cenazesi olduğunda da zaten her kesimden insan caminin bahçesini doldurmuştu. Tekrardan Rabbimden merhum başkanımıza rahmet diliyorum. Bugün ismini vereceğimiz bu park geçmişte Adil Aygül Başkanımızın döneminde yapılmış olan eski bir park. Yaptığımız güzel bir proje ile bir orayı baştan başa yeniliyoruz. Bu konuda rahmetli Başkanımızın ailesi ile de görüşerek onaylarını aldık ve dedik ki biz Şehzadeler Belediyesi olarak şehrimize hizmet etmiş olan insanlara karşı vefamızı göstermek istiyoruz. Bu nokta da şehrimize sayısız hizmetleri olmuş olan Başkanımızın ismini bu parka vermek istiyoruz ailesi de memnun olduklarını ifade ederek bizlere teşekkürlerini ilettiler. Molla Şaban Caminin yanında ki büyük modern olacak olan bu güzel parkımıza da Belediye Başkanı Adil Aygül ismini veriyoruz. Bu da bütün gruplarımızın, meclis üyelerimizin ortak kararı ile verilmiştir. Bu anlamlı önergeye destek veren AK Parti Grup Başkanvekilimiz İbrahim Onaylı'ya, MHP Grup Başkanvekili Ziya Elmalı'ya, CHP Grup Başkanvekili Yenal Yıldırım ve tüm meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.



Başkan Çelik'in ardından söz alan MHP Grup Başkanvekili Ziya Elmalı alınan kararın doğru bir karar olduğunu belirtti. CHP Grup Başkanvekili Yenal Yıldırım da karara destek olduklarını ifade ederek tüm meclis üyelerine teşekkür etti. AK Parti Grup Başkanvekili İbrahim Onaylı, Adil Aygül isminin yanı sıra yaşayan eski belediye başkanlarının isminin de şehirdeki hizmetlere verilmesi gerektiğini ifade ederek meclise öneride bulundu. Gündem maddelerinde yer alan başka bir önerge ile Yarhasanlar Mahallesi Karamızrak Caddesi üzerinde yeni yapılan park alanına Medine Kahramanı olan Fahrettin Paşa'nın isminin verilmesi oy birliği ile kabul edildi. - MANİSA