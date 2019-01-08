AK Parti İzmir Urla Belediye Başkan Adayı Adıgüzel Demirel Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti, İzmir Urla Belediye Başkan adayını belirledi. İzmir Urla Belediye Başkan adayı olan Adıgüzel Demirel kimdir?

ADIGÜZEL DEMİREL KİMDİR?

Demirel, 1974 yılında Malatya'da doğdu. İlkokulu köyünde tamamladı, liseyi Malatya'da yatılı okudu. Lisenin ardından 1 yıl boyunca babasının yanında çobanlık ve çiftçilik yaptı. 1993 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanarak 1999'da mezun oldu.

HAKKARİ'DE TABİP ASTEĞMENLİK YAPTI

1999-2001 yılları arasında köyünde pratisyen hekim olarak görev yaptı. 2001 yılında Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi beyin ve sinir cerrahisinde asistanlık yaptı. 2007 yılında ise uzman hekim olmaya hak kazandı. İhtisas sonrası Hakkari Dağ ve Komando Tugay'ı seyyar cerrahi hastanesinde tabip asteğmen olarak görevini yerine getirdi.

KURUCU BAŞHEKİM OLDU

Adıgüzel Demirel, yaklaşık 3 yıl Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı olarak çalıştı. Ardından, Çeşme Devlet Hastanesi'nin Kurucu Başhekimliğine atandı. 1 yıllık bir zaman diliminden sonra da Urla Devlet Hastanesi'ne Kurucu Başhekim oldu.

Demirel, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den İzmir İli, Urla İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.