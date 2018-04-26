adidas Originals by Daniëlle Cathari

Tüm dünyada müzik, moda ve hayatın yaratıcı isimlerle iş birliği yapan adidas Originals, Hollandalı moda tasarımcısı Daniëlle Cathari ile özel bir koleksiyon hazırladı. Cathari, hazırladığı koleksiyonda; adidas Originals ikonik adibreak ve adicolor tasarımları önce bozup sonra yeniden inşa eden bir yaklaşım benimsedi.

Daniëlle Cathari, henüz bir moda öğrencisiyken New York Fashion Week'te adidas Originals'ın ikonik eşofman üstlerinden ilham almış ve ilk koleksiyonunu sunmuştu. Nisan 2018'de ise adidas Originals ile ilk kez resmi olarak iş birliği yaptıklarını duyurdu.

Koleksiyonda Kendall Jenner Etkisi

Daniëlle Cathari tasarım sürecinde adidas Originals ailesinden Kendall Jenner ile tanıştı ve onunla fikir alışverişinde bulundu. Jenner'ın önerileri, bakış açılarını değerlendirerek, koleksiyona katkı sunmasına olanak sağladı. Bu anlayış karşısında Kendall Jenner, New York Fashion Week'te Cathari'nin tasarımlarını giyerek; tasarımcıya 'aileye hoş geldin' mesajı verdi.

Originals'in ikonik üç bantlı silüetlerini; yeni şekillerle, abartılı oranlarla, beklenmedik materyal kullanımıyla karşımıza çıkaran koleksiyon; Cathari'nin yaratıcı felsefesiyle uyumlu, yapıyı bozan tasarım yaklaşımıyla canlandırılıyor. 90'lar ve 2000'lerin ilk yıllarına saygı duruşunda bulunan 10 parçalık koleksiyon, dönemin kombin ilhamını ve öz güvenini günümüze taşıyor.

Beklenmeyen Detaylarıyla Daniëlle Cathari

Koleksiyonun üçlü parçaları -ceket, tişört ve eşofman üstü - arşivsel kazaklardan uyarlanarak, adidas ikonik mavilerinden ve sarı yeşillerinden renk efsanesiyle modernize edildi ve cesur parça parça yama işi haline getirildi. İkonik mavi, grafik siyah ve beyaz setler halindeki bra tops ve boyu uzatılan paraşüt pantolonlarla yeni bir silüet yaratıldı.

Üç bant formunun beklenmeyen detaylarla sunulduğu koleksiyonda, spordan ilhamını alan üstlerle eşleşen şortlar da yer aldı. Koleksiyonun tek elbisesi, sportif görünümü ve farklı formuyla arşivdeki tasarımları anımsattı.

Saten, jakar, merserize kumaşlar modernizme işaret ederken, hafif Fransız havlu kumaş, adidas'ın mirasını simgeleyen bir materyal olarak dikkati çekti. Sokak modasına yeni bir standart sunan koleksiyonun ham enerjisi, cesur güveni ve yaratıcı özgünlüğü orijinalliği yeniden tanımlıyor ve adidas Originals mirasının uyumunu ve Cathari'nin yaratıcı görüşünü kutluyor.