Adı gibi 'Kardelen'

Ampute Kardelen, buzda kardelen gibi açıyor

İZMİR - İzmir'de doğuştan bir bacağı olmayan ampute Kardelen, buz pateni sporundaki yeteneği ile ön plana çıkıyor. Karda açan kardelen çiçeği gibi buzda adeta çiçek açan Kardelen, "İsmim Kardelen olduğu için, uğraştığım sporun ismimi tamamladığını düşünüyorum" diyor.

İzmir'de 18 yaşındaki lise öğrencisi Kardelen Yılmaz, 3 yıl önce buz pateni sporu yapmaya başladı. Aynı zamanda Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü 9. sınıf öğrencisi olan 15 yaşındaki Efe Kızık ile partner olan ve son 4 aydır antrenmanlara hız veren Kardelen, bir yandan da üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Buz pateni sporunu çok sevdiğini belirten Kardelen Yılmaz, doğuştan bir bacağı olmamasına rağmen protez bacağı ile buzda farkını gösteriyor. Olumsuz hava koşullarına rağmen karda açan kardelen çiçeğini isminde taşıyan genç sporcu, "İstenildiği zaman hiçbir şeyin imkansız olduğunu düşünmüyorum" dedi. Kardelen, buz pateninde kendini geliştirmeyi hedeflediğini belirtti.

"Hiçbir şey imkansız değil"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu'nda buz pateni yaparken kendini iyi hissettiğini belirten Yılmaz, "Bir yandan üniversite sınavına hazırlanıyorum bir yandan da buz pateni yapıyorum. Buz patenine küçük yaşlardan bu yana ilgim vardı ancak son 4 aydır düzenli olarak antrenmanlara geliyorum. Ben doğuştan amputeyim. Ampute olmanın her alanda zorlukları var ama hayatı yaşadıkça o zorlukları nasıl olumlu duruma çevireceğinizi öğreniyorsunuz. Bence istendiği zaman her branşta spor veya hobi, engelliler için uygun. İstenildiği zaman hiçbir şeyin imkansız olduğunu düşünmüyorum. Sadece isteyip üzerine gitmek gerekiyor. Efe de benim için müthiş bir partner. Bazı hareketlerde protezim kısıtladığı için zorlanabiliyorum ama düşeceksem de biliyorum ki Efe beni tutuyor. Bu açıdan bana her zaman destek oluyor" diye konuştu.

"Kardelen de kardelen çiçeği gibi zoru seviyor"

Kardelen'in halası Nesrin Yılmaz, "Kardelen çok yönlü bir çocuktu. Buzu da çok seviyordu. Bir yandan üniversiteye hazırlanıyor bir yandan da buz pateni ile ilgileniyor. Kardelen karda açan, zoru seven bir çiçektir. Kardelen de aynı şekilde zoru seven biri. Sevgiyle ve azimle yapılınca her şey mümkün. Onu çok iyi yerlerde görmek isterim. Becerikli, zeki ve çok yönlü bir kız. İnşallah başarıları devam eder" derken, Kardelen'in partneri Efe Kızık da, "Kardelen ile daha önce birkaç projede çalışmıştık. Şimdi yine bir araya geldik. Onunla birlikte çalışmak çok güzel bir duygu. Ona buz pateni çok yakışıyor. Gayet güzel ilerliyor. Kendine güvenen ve gerçekten isteyen herkes bu sporu yapabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEREN ATMACA