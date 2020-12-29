ADH' de Kovid-19 Tanı Ünitesi yeni yerinde hizmet vermeye başladı
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ADH' de Kovid-19 Tanı Ünitesi yeni yerinde hizmet vermeye başladı

29.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:49
ADH' de Kovid-19 Tanı Ünitesi yeni yerinde hizmet vermeye başladı

Kovid-19 tanı ünitesi Aydın Devlet Hastanesi (ADH) prefabrik ek binasında oluşturulan yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Kovid-19 tanı ünitesi Aydın Devlet Hastanesi (ADH) prefabrik ek binasında oluşturulan yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs kış ayları ile birlikte etkisini arttırarak insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 20 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs için gün geçtikçe yeni önlemler alınıyor. Aydın Devlet Hastanesi'ne Korona virüs ile ilgili başvuru yapan vatandaşların diğer personel ve hastalarla temasını en aza indirmek amacıyla Kovid-19 Tanı Ünitesi hastane bünyesindeki yeni yerine taşındı. Aydın Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Ünitemizde poliklinik, görüntüleme, EKG, kan alma, PCR sürüntü alma, numune kabul, ilaç dağıtım hizmetleri aynı lokasyon içerisinde verilmekte olup, bu şekilde ünitemize başvuran hastalarımızın diğer personel ve hastalarla temasları en aza indirilmiş ve işlemlerini daha hızlı tamamlayabilmeleri de sağlanmıştır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

ADH' de Kovid-19 Tanı Ünitesi yeni yerinde hizmet vermeye başladı
ADH' de Kovid-19 Tanı Ünitesi yeni yerinde hizmet vermeye başladı
ADH' de Kovid-19 Tanı Ünitesi yeni yerinde hizmet vermeye başladı
ADH' de Kovid-19 Tanı Ünitesi yeni yerinde hizmet vermeye başladı
ADH' de Kovid-19 Tanı Ünitesi yeni yerinde hizmet vermeye başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 11:49:38. #1.14#
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