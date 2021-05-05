Adetliyken oruç tutulur mu? Reglken oruç tutulur mu?
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Adetliyken oruç tutulur mu? Reglken oruç tutulur mu?

Adetliyken oruç tutulur mu? Reglken oruç tutulur mu?
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Ramazan ayının gelişi ile oruç tutma zamanı da başladı. Vatandaşlar, oruç tutarken nelere dikkat etmesi gerektiği, hangi durumlarda orucun bozulabileceği konusunda sık sık araştırmalar yapıyor. Yapılan araştırmalardan biri de kadınları ilgilendiren konulardan biri olan regl (adet) durumu. Diyanet İşlerine göre regl olan bir kadının adeti bozulur mu sorusuna açıklama getirdi. Peki, Adetliyken oruç tutulur mu? Regl iken oruç tutulur mu? Diyanet İşlerinin açıklaması! İşte konuya dair

Ramazan ayının gelişi ile oruç tutma zamanı da başladı. Vatandaşlar, oruç tutarken nelere dikkat etmesi gerektiği, hangi durumlarda orucun bozulabileceği konusunda sık sık araştırmalar yapıyor. Yapılan araştırmalardan biri de kadınları ilgilendiren konulardan biri olan regl (adet) durumu. Diyanet İşlerine göre regl olan bir kadının adeti bozulur mu sorusuna açıklama getirdi. Peki, Adetliyken oruç tutulur mu? Oruçluyken regl olunca oruç bozulur mu? Adetliyken oruç tutulur mu? Diyanet İşlerinin açıklaması! İşte konuya dair cevaplar haberimizde!

ADETLİYKEN ORUÇ TUTULUR MU?

Kadınlar âdet dönemlerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Temizlendikten sonra kılamadıkları namazları kaza etmezler fakat oruçlarını kaza ederler (Buhârî, Hayız, 20; Müslim, Hayız, 69; Ebû Dâvûd, Tahâret, 106; Tirmizî, Tahâret, 97).

ORUÇLUYKEN REGL OLUNCA ORUÇ BOZULUR MU?

Oruç tutan her kadının kafasında oluşabilecek sorulardan biri de oruçluyken regl (adet) olursam orucum bozulur mu? Sorusudur. Bu sorunun cevabını kimimiz bilir kimimiz bilmez. Bilmeyenler için konuya dair Diyanet İşlerinin açıklaması aşağıdaki gibidir.

"Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler.

Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bugünün orucunu da kaza eder (Merğînânî, el-Hidâye, II, 276). İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazan'ın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur."

Dolayısıyla oruçluyken regl olmak orucumuzu bozar. Regl (adet) dönemimiz sona erdiğinde oruç tutamadığımız günler için kaza ederiz.

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Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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