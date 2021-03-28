Son dakika haber... Silahlı 4 kişi bir eve kurşun yağdırdıktan sonra kayıplara karıştı
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Son dakika haber... Silahlı 4 kişi bir eve kurşun yağdırdıktan sonra kayıplara karıştı

İhlas Haber Ajansı / ALPARSLAN ÖTÜKEN - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Silahlı 4 kişi bir eve kurşun yağdırdıktan sonra kayıplara karıştı Olay yerinde 15 adet boş kovan ele geçirildi Kayseri'de araçla gelen eli silahlı 4 kişi, bir eve kurşun yağdırdıktan sonra olay yerinden kaçtı.

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Silahlı 4 kişi bir eve kurşun yağdırdıktan sonra kayıplara karıştı

Olay yerinde 15 adet boş kovan ele geçirildi

KAYSERİ - Kayseri'de araçla gelen eli silahlı 4 kişi, bir eve kurşun yağdırdıktan sonra olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri olay yerinde 15 adet boş kovan ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Sancaktepe Mahallesi Mert Sokağa araçla gelen 4 kişi, 13 numaralı bahçeli eve gelerek rastgele ateş etti. Mahallelinin ve evdekilerin korku dolu anlar yaşamasına neden olan zanlılar, geldikleri araca binerek kayıplara karıştı.

Vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Bahçede bulunan aracın da kurşunların hedefi olduğu silahlı saldırıda, olay yerinde 15 adet boş kovan tespit edildi.

Vatandaşlar olay yerine gelen 4 kişinin rast gele ateş ettiğini, bir zanlının biten şarjörünü değiştirdiğini anlattı.

Polis ekipleri plakası belirlenen araçla kaçan 4 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haber... Silahlı 4 kişi bir eve kurşun yağdırdıktan sonra kayıplara karıştı
Son dakika haber... Silahlı 4 kişi bir eve kurşun yağdırdıktan sonra kayıplara karıştı
Son dakika haber... Silahlı 4 kişi bir eve kurşun yağdırdıktan sonra kayıplara karıştı
Son dakika haber... Silahlı 4 kişi bir eve kurşun yağdırdıktan sonra kayıplara karıştı
Son dakika haber... Silahlı 4 kişi bir eve kurşun yağdırdıktan sonra kayıplara karıştı
Son dakika haber... Silahlı 4 kişi bir eve kurşun yağdırdıktan sonra kayıplara karıştı
Son dakika haber... Silahlı 4 kişi bir eve kurşun yağdırdıktan sonra kayıplara karıştı
Son dakika haber... Silahlı 4 kişi bir eve kurşun yağdırdıktan sonra kayıplara karıştı
Son dakika haber... Silahlı 4 kişi bir eve kurşun yağdırdıktan sonra kayıplara karıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPARSLAN ÖTÜKEN

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