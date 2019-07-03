ADEM'de yıl sonu sergisi

MUŞ - Muş Aile Destek Merkezinde kurs gören kadınlar, yıl sonu sergisinde el emeği göz nuru eserlerini sergiledi.

ADEM'de düzenlenen serginin açılış törenine Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, eşi Dr. Meşide Gündüzöz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, kamu kurum amirleri ve kadınlar katıldı. Kadınların ürettiği eserleri inceleyen Vali Gündüzöz, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Burada devletin desteği ile yetişkinlerin eğitimleri noktasında kurslar açıldığını ifade eden Vali Gündüzöz, "İŞ-KUR olsun, halk eğitim merkezi müdürlüğü olsun pek çok kurumun bir arada, yetişkinlerin eğitimleri noktasında kurs sergileri var. ADEM son derece önemli bir merkez. Bu eğitim önemli. Eğitimin sadece okul çağı ile sınırlı olması düşünülemez, yetişkin eğitimi de önemli. Hanımlar burada hem boş vakitlerini değerlendiriyorlar hem de güzel ürünler yapıyorlar. Bu ürünlerle de aile ekonomisine katkı sağlıyorlar. İŞ-KUR'un burada sigortalarını ödemesi, ücretlerini ödemesi de önemli. Burada geleneksel sanatların da yaşatılması ayrı bir değer oluyor. Kursa katılan kursiyerleri, emeği olan kurumları ve öğretmenleri tebrik ediyorum. Bu ürünlerin satışlarının sağlanması için çalışmalarımız var" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından, kurslara katılan usta öğreticilere katılım belgesi takdim edildi.

Kaynak: İHA