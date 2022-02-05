ADDİS ABABA - 35. Afrika Birliği Zirvesi devam ediyor - Haberler
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ADDİS ABABA - 35. Afrika Birliği Zirvesi devam ediyor

AA, Mohammed Abdu Abdulbaqi - Güncel
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35. Afrika Birliği (AB) Zirvesinden detaylar Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in konuşması ADDİS ABABA - Afrika ülkeleri liderleri tarafından kıtanın önemli meselelerinin masaya yatırılacağı 35. Afrika Birliği (AB) Zirvesi, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da devam ediyor.

35. Afrika Birliği (AB) Zirvesinden detaylar

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in konuşması ADDİS ABABA - Afrika ülkeleri liderleri tarafından kıtanın önemli meselelerinin masaya yatırılacağı 35. Afrika Birliği (AB) Zirvesi, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da devam ediyor. Zirveye katılan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, konuşma yaptı.

ADDİS ABABA - 35. Afrika Birliği Zirvesi devam ediyor

ADDİS ABABA - 35. Afrika Birliği Zirvesi devam ediyor

ADDİS ABABA - 35. Afrika Birliği Zirvesi devam ediyor

AA / Mohammed Abdu Abdulbaqi - Güncel

Avrupa Birliği, Etiyopya, Afrika, Güncel, Haber

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