ADDİS ABABA - 35. Afrika Birliği Zirvesi devam ediyor

35. Afrika Birliği (AB) Zirvesinden detaylar

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in konuşması ADDİS ABABA - Afrika ülkeleri liderleri tarafından kıtanın önemli meselelerinin masaya yatırılacağı 35. Afrika Birliği (AB) Zirvesi, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da devam ediyor. Zirveye katılan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, konuşma yaptı.