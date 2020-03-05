Addams Ailesi Filmi
Addams Ailesi filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Addams Ailesi filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Kocasına ve çocuklarına kendini adamış bir kadın olan Morticia, ailesini bir arada tutan soluk tutkaldır. Güler yüzlü, kötücül ve tutkulu bir şekilde karısına aşık olan aile babası Gomez, her zaman girişimci ruhunu korumaktadır. Ailenin çocukları ise uzun örgülü saçları ve iğneleyici mizahı ile zeki genç kız Wednesday ve bulabileceği en büyük tehdit ve tehlikelerin peşinden koşan 10 yaşındaki Pugsley'dir. Ancak evin bireyleri bunlarla sınırlı değildir. Ailenin çılgın amcası Fester iyi huylu, neşeli ve her şekilde kargaşaya yol açabilirken, Büyükanne ise çok sevdiği torunlarına yarasalar ve kafatasları gibi şekiller vererek pişirdiği şekerli kurabiyeler yapmaya bayılmaktadır. Aile yaklaşan kutlamaları için hazırlıkların ortasındayken reality-show programının kraliçesi olan Margaux Needler ortaya çıkar ve muhtemelen ortalığı karıştıracaktır.
Yönetmen: Greg Tiernan, Conrad Vernon
Senaryo: Matt Lieberman, Pamela Pettler, Charles Addams
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: The Addams Family
Yapımcı Firma: MGM(Metro-Goldwyn-Mayer)
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD, İngiltere, Kanada
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 99 dk.
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 06.12.2019
Addams Ailesi Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com