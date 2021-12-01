Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavını bir kenara bırakıyoruz. Mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız." dedi. Bu açıklama üzerine Adaylık Kaldırma Sınavı kaldırılıyor mu? AKS nedir? konuları aratılmaya başladı.

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI (YKS) NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenlerin, aday öğretmenliklerinin kaldırılması yani asli öğretmenliğe geçiş için her sene sınav yapmaktadır. BU sınava Adaylık Kaldırma Sınavı yani AKS adı verilmektedir. Adaylık Kaldırma Sınavı yani AKS,her sene81 ilde tek sınavda yapılır.

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI KALDIRILIYOR MU?

Yeni sistem ile Adaylık Kaldırma Sınavı yani Yks sona erecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili "Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavını bir kenara bırakıyoruz. Mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız." dedi.

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