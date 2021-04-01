'Aday değilim' dedi üyeler yeniden başkan seçti
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'Aday değilim' dedi üyeler yeniden başkan seçti

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'Aday değilim' dedi üyeler yeniden başkan seçti

Yunusemre Muhtarlar Derneğinin 3. Olağan Kongresinde derneğin kurucu başkanı ve yaklaşık 7 yıldır başkanlığını devam ettiren mevcut Başkan Bedriye Pehlivan yeniden aday olmadığını açıklamasına rağmen dernek üyeleri oy birliğiyle Bedriye Pehlivan'ı yeniden başkanlığa seçti.

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Yunusemre Muhtarlar Derneğinin 3. Olağan Kongresinde derneğin kurucu başkanı ve yaklaşık 7 yıldır başkanlığını devam ettiren mevcut Başkan Bedriye Pehlivan yeniden aday olmadığını açıklamasına rağmen dernek üyeleri oy birliğiyle Bedriye Pehlivan'ı yeniden başkanlığa seçti.

Manisa Yunusemre Muhtarlar Derneği'nin 3. Olağan Genel Kurulu pandemi kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirildi.

Yunusemre Muhtarlar Derneği kurucu üyesi ve dernek Başkanı Bedriye Pehlivan bir süre önce aday olmayacağını açıklamasına ve genel kurulda da aday olmadığını yinelemesine rağmen dernek üyeleri Pehlivan'ın görevi bırakmasını istemediklerini belirterek oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçti.

rağmen dığını beyan etmişti. Genel Kurul toplantısında da bu kararını yeniledi. Ancak dernek üyeleri görevi bırakmasına izin vermedi ve oy birliği ile Bedriye Pehlivan yeniden dernek başkanlığına seçildi.

Yönetim kurulu üyeliğine Muradiye Mahalle Muhtarı Eyüphan Aykıran, Kuyualan Mahalle Muhtarı Şadan Şevik, Akgedik Mahalle Muhtarı M. Ali Baykarlar, Yaylaköy Mahalle Muhtarı Erdoğan Turak, Fatih Mahalle Muhtarı Doğan Akın, 50. Yıl Mahalle Muhtarı Erol Akar seçildi. Mareşal Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Musa Sezer ise Denetleme Kurulu Başkanı oldu.

Yeniden başkalığa seçilen Bedriye Pehlivan, "Çok değerli dernek üyesi muhtarlarım, aday olmama kararımı kabul etmeyip, bana yeniden göreve devam et dediler. Biz bu derneği kurduğumuz günden beri büyük bir ailenin fertleri olarak, STK bilinciyle hareket ettik. Her zaman birbirimize güvendik ve çözüm odaklı çalıştık. Birlikte pek çok faaliyet, etkinlik ve proje yaptık. Yaklaşık yedi yıldır başkanlık görevindeyim. Göreve gelen yönetim ve denetim kurulumuzla birlikte aldığımız bu güvenoyuyla, çalışmalarımıza yılmadan devam edeceğiz. Tüm üyelerimize yürekten teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Genel Kurul toplantısı sonunda yapılan seçimi pasta keserek kutlayan dernek üyeleri, hassasiyetle denetimlerini yapan emniyet görevlilerine de teşekkür etti. - MANİSA

'Aday değilim' dedi üyeler yeniden başkan seçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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