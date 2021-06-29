Adapazarı'nda kurulacak pazar yerleri açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adapazarı'nda kurulacak pazar yerleri açıklandı

Adapazarı'nda kurulacak pazar yerleri açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen 'Pazar Yerleri' konulu genelgenin ardından Adapazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Adapazarı'nda faaliyet gösteren pazar yerlerinin açılacağı gün ve saatler açıklandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen 'Pazar Yerleri' konulu genelgenin ardından Adapazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Adapazarı'nda faaliyet gösteren pazar yerlerinin açılacağı gün ve saatler açıklandı.

Bu doğrultuda 1 Temmuz tarihinden sonra hizmet verecek olan pazar yerleri şu şekilde: Pazartesi: Şeker Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, Salı: Maltepe Mahallesi Kapalı Pazar Yeri. Perşembe: Ozanlar Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, 15 Temmuz Camili 1 Mahallesi Semt Pazar Yeri Cuma: Yağcılar Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, Hızırtepe Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, 15 Temmuz Camili 2 Mahallesi Semt Pazar Yeri. Cumartesi: Tepekum Mahallesi Semt Pazar Yeri, Ozanlar Mahallesi 2. El Eşya ve Köy Ürünleri Pazarı, Karaman Mahallesi Semt Pazar Yeri, Mithatpaşa Mahallesi Semt Pazar Yeri, Pazar: Korucuk Mahallesi Semt Pazarı ve Güneşler Mahallesi Semt Pazarı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanlığı'ndan ''Ülkeye Giriş Tedbirleri'' konulu genelge! 6 ülkeyle uçuşlar durduruldu
İçişleri Bakanlığı'ndan ''Ülkeye Giriş Tedbirleri'' konulu genelge! 6 ülkeyle uçuşlar durduruldu
Gelin ve damatların beklediği haber geldi! Davetli sınırı kalktı, halay pistlere geri döndü
Gelin ve damatların beklediği haber geldi! Davetli sınırı kalktı, halay pistlere geri döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vladimir Putin Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Brad Pitt Ezgi Mola İbrahim Selim Kerem Kamışlı
Spor Cristiano Fatih Terim Aziz Yıldırım Nihat Özdemir Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adapazarı'nda kurulacak pazar yerleri açıklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 16:29:45. #1.15#

title