10.11.2019 18:49 | Son Güncelleme: 10.11.2019 18:53

Adapazarı'nda kazada bir aile yok oldu: 3 ölü, 7 yaralı (2) (O ANLAR KAMERADA)

TOPRAĞA VERİLDİLER

Adapazarı'nda dün gece meydana gelen kazada hayatını kaybeden Oğulcan Uğurlu, eşi İncinur Uğurlu ve 8 aylık bebekleri Eymen Efe Uğurlu bugün Serdivan Aşağıdereköy Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Serdivan Aşağıdere Mezarlığı'na toprağa verildi.

KAZA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Bu arada, feci kaza MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Bilecik istikametine giden Oğulcan Uğurlu idaresindeki otomobilin bir anda kontrolden çıkarak karşı şeride geçtiği ve karşı yönden gelen araçların otomobile çarptığı görülüyor.

Kaynak: DHA