Adapazarı'nda 2 grup arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı
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Adapazarı'nda 2 grup arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı

ADAPAZARI'nda iki grup arasında çıkan tartışmada 2'si yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı.

Adapazarı'nda 2 grup arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı
13.05.2020 01:30 | Son Güncelleme: 13.05.2020 01:31
ADAPAZARI'nda iki grup arasında çıkan tartışmada 2'si yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı. 

Gece saatlerinde Adapazarı Yağcılar Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı üzerinde yürüyüş yapan 2'si yabancı uyruklu 4 kişi ile yaklaşık 10 kişilik grup arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında 2'si yabancı uyruklu 4 kişi yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

 


- Sakarya

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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