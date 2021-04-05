Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu: "Şehrin kalbi Adapazarı'mızda, işler yolunda"
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Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu: "Şehrin kalbi Adapazarı'mızda, işler yolunda"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu: 'Şehrin kalbi Adapazarı'mızda, işler yolunda'

Adapazarı Belediyesi Nisan Meclis Toplantısında konuşan Başkan Mutlu Işıksu, "Milletimize hizmeti asla bekletmeyiz.

Adapazarı Belediyesi Nisan Meclis Toplantısında konuşan Başkan Mutlu Işıksu, "Milletimize hizmeti asla bekletmeyiz. Söz verdiğimiz gibi tüm projelerimizi birer ikişer hayata geçiriyoruz. Şehrin kalbi Adapazarı'mızda, işler yolunda" dedi.

Adapazarı Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu başkanlığında, salgın önlemleri eşliğinde gerçekleştirildi. 17 maddelik gündemle toplanan meclisin açılış konuşmasında Başkan Mutlu Işıksu, kısa bir süre önce vefat yıl dönümleri olan Alparslan Türkeş, Muhsin Yazıcıoğlu ve Selahaddin Şimşek'i andı.

Tarihi Hamamı Adapazarı'mızın kültür ve sanat yaşamına inşallah kazandıracağız

Projelerle ilgili konuşan Başkan Mutlu Işıksu, "Tarihi Banka Binası ile ilgili tüm aşamaları anbean sizlerle paylaştık. Hamdolsun sözleşme tamamlandı ve yer teslimi yapıldı. Restorasyon için de hazırlıklar tamamlandı. Kısa süre içerisinde neticelenmesini istediğimizi de yüklenici firmaya ilettik. Adapazarı'mız için çok önemli olduğuna inandığımız bir müzeyi de böylelikle kazandırmış olacağız. Ayrıca Tarihi Millet Hamamı'nda benzer bir çalışmayı yürütüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Milletvekilimiz Çiğdem Erdoğan Atabek Hanımefendi ile birlikte Kültür Varlıkları Koruma Kurulu üyeleri ile buluştuk. Tarihi Hamamı Adapazarı'mızın kültür ve sanat yaşamına inşallah kazandıracağız. Vekilimize de destekleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

2020 yılına göre çalışmayı ikiye katlıyoruz

2021 yılında çalışmaları ikiye katladıklarını belirten Başkan Işıksu, "Mahallemi Güzelleştiriyorum Projemizi uyguladığımız mahallelerin çehresini değiştirdik ve hamdolsun gerek esnafımız, gerek hemşehrilerimiz, herkesten çok güzel ve olumlu dönüşler aldık. 2021 yılında ise proje kapsamında iki etap yapacağız. Toplam cadde ve sokak olarak 112 noktada olacağız. Yani 2020 yılına göre çalışmayı ikiye katlıyoruz. İlk ihale ile birlikte Yağcılar ve Güneşler'de 46 sokağa çok yakında giriyoruz. Daha sonra ikinci ihale ile Yenigün'ün ikinci kısmı, Orta Mahalle, Yahyalar ve Tığcılar'da 66 sokakta olacağız. Çalışma bittiğinde mahallelerimiz ve sokaklarımız 2020 yılında tamamladığımız gibi bambaşka olacak inşallah" diye konuştu. - SAKARYA

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu: 'Şehrin kalbi Adapazarı'mızda, işler yolunda'
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu: 'Şehrin kalbi Adapazarı'mızda, işler yolunda'
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu: 'Şehrin kalbi Adapazarı'mızda, işler yolunda'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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