Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu, Güneşler Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi
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Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu, Güneşler Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu, Güneşler Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Güneşler Mahallesi sakinlerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Güneşler Mahallesi sakinlerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Işıksu, beraberinde AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Korkmaz, teşkilat mensupları, belediye başkan yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel, Yusuf Özden ve meclis üyeleri ile Güneşler Merkez'de mahalle sakinleriyle buluştu.

Vatandaşların sorularını cevaplayan Işıksu, "Güneşler Ada Pazar" yerleşkesinin bölgeye değer katacağını vurgulayarak, "Pazar yeri, taziye evi, düğün salonu, etkinlik salonu, bebek bakım odası ve çocuk oyun alanını içeren bu yerleşkemizi nasip olursa önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde Güneşler halkının hizmetine sunmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Işıksu, Köyiçi Caddesi'nde iyileştirme çalışmalarının başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Güneşler Merkez, Yağcılar, Yenigün 2. Etap, Tığcılar, Yahyalar ve Orta Mahalle'de 'Mahallemi Güzelleştiriyorum' çalışmalarımız var. Güneşler Merkez Köyiçi Caddemizde çalışmalara başladık. Altyapı kurumlarımız çalışmalarını gerçekleştiriyor. Caddenin yolunu, kaldırımını baştan sona yeniliyoruz. Aksilik olmazsa SEDAŞ, elektrik hatlarını yerin altına alacak ve aydınlatma çalışmalarını tamamlayacağız, ayrıca ihtiyaç tespit ettiğimiz noktalarda ağaçlandırma çalışmamız da olacak."

Bazı mahallelere futbol sahası, çocuk parkı, spor parkı ve basketbol alıştırma sahası kazandıracaklarını anlatan Işıksu, hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet odaklı yaklaşım sergilediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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