ADANALI TEMİZLİK İŞÇİSİNDEN ÇÖP TOPLARKEN 'BREAK DANS'
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ADANALI TEMİZLİK İŞÇİSİNDEN ÇÖP TOPLARKEN 'BREAK DANS'

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'nın Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde 5 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan Mehmet Bülent Irk (47), çalıştığı günlerde bazı mola anlarında çocukluk yaşlarında ilgilendiği break dans figürlerini ekip arkadaşlarına sergileyerek eğleniyor.

ADANA'nın Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde 5 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan Mehmet Bülent Irk (47), çalıştığı günlerde bazı mola anlarında çocukluk yaşlarında ilgilendiği break dans figürlerini ekip arkadaşlarına sergileyerek eğleniyor. Bu eğlenceli anların görüntüsünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından binlerce kişi Irk'a tebrik mesajları yolladı. İşini çok sevdiğini ve neşesini hiç kaybetmediğini belirten Irk, Bazı zamanlar çöp kamyonun arkasında break dans yapıyorum dedi.

Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde yaklaşık 5 yıl önce temizlik işçisi olarak çalışmaya başlayan Mehmet Bülent Irk, o günden beri sabahın erken saatlerinde ekip arkadaşlarıyla çöp kamyonuyla yola çıkıp kentin sokaklarını temizliyor. Çalıştığı günlerde bazı mola anlarında çocukluk yaşlarında ilgilendiği break dans figürlerini ekip arkadaşlarına sergileyerek eğlenen Irk, aynı zamanda Adanalıların da tanıdığı bir isim haline geldi. Irk'ın dans ettiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden iş arkadaşı Emrah Kılıçcı (32), daha sonra bu videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından binlerce kişi Irk'a tebrik mesajları yolladı.

'SAHNEDE DANS ETMEK İSTERDİM'

İşini çok sevdiğini belirten Mehmet Bülent Irk, bu durumun kendisine mutluluk verdiğini kaydetti. İnsanların onu çok sevdiğini ve çöp toplarken sürekli el salladıklarını söyleyen Irk, Herkes beni tanıyor. Dansın yayılmasından sonra daha çok tanıdı. Bazı zamanlar çöp kamyonun arkasında break dans yapıyorum. Görenler beğeniyor. 15 yaşında lunaparkta çalışırken bu dansa başlamıştım. Hayalimde dansçı olmak vardı ama cesaret edemedim. Böyle dans ederken arkadaşım video çekmiş ve paylaşmış. Sağ olsun herkes olumlu karşıladı. Hiç dans eğitimi almadım. Eğer alsaydım daha iyi olurdum. Bir sahnede dans etmek isterdim dedi.

'90 BİN İZLENMEYİ GEÇTİ'

Irk'ın dans ettiği anların görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaşan iş arkadaşı Emrah Kılıçcı ise bu eğlenceli anları ve arkadaşının neşesini herkesin görmesini amaçlayarak videoyu paylaştığını söyledi. İnsanların bu neşeyi çok sevdiğini dile getiren Kılıçcı, 90 bin izlenmeyi geçti. Yorumlar çok olumluydu. 'İşini severek yapan insanlara selam olsun' yazmışlardı. Neşe, parayla satın alınmaz. Biz de bunu paylaşmak istedik. Arkadaşımın gerçekten yeteneği var diye konuştu.

ADANALI TEMİZLİK İŞÇİSİNDEN ÇÖP TOPLARKEN 'BREAK DANS'
ADANALI TEMİZLİK İŞÇİSİNDEN ÇÖP TOPLARKEN 'BREAK DANS'
ADANALI TEMİZLİK İŞÇİSİNDEN ÇÖP TOPLARKEN 'BREAK DANS'
ADANALI TEMİZLİK İŞÇİSİNDEN ÇÖP TOPLARKEN 'BREAK DANS'
ADANALI TEMİZLİK İŞÇİSİNDEN ÇÖP TOPLARKEN 'BREAK DANS'
ADANALI TEMİZLİK İŞÇİSİNDEN ÇÖP TOPLARKEN 'BREAK DANS'
ADANALI TEMİZLİK İŞÇİSİNDEN ÇÖP TOPLARKEN 'BREAK DANS'
ADANALI TEMİZLİK İŞÇİSİNDEN ÇÖP TOPLARKEN 'BREAK DANS'
ADANALI TEMİZLİK İŞÇİSİNDEN ÇÖP TOPLARKEN 'BREAK DANS'
ADANALI TEMİZLİK İŞÇİSİNDEN ÇÖP TOPLARKEN 'BREAK DANS'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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