İsrail'in saldırıları kınandı
Hatay'da Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı mensupları, ellerinde Filistin bayrakları ile Vali Ürgen Parkı'nda toplandı.
Hatay'da Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı mensupları, ellerinde Filistin bayrakları ile Vali Ürgen Parkı'nda toplandı.
Burada İstiklal Marşı'nı okuyan grup, İsrail aleyhine slogan atarak katliamların bir an önce bitmesini istedi.
Burada, Yeniden Refah Partisi İl Başkan Yardımcısı Murat Arıcıoğlu da İsrail'in saldırılarını kınayarak, partisinin Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın imzasıyla hazırlanan kınama metnini okudu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan