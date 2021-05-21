İsrail'in saldırıları kınandı
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İsrail'in saldırıları kınandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel

Hatay'da Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı mensupları, ellerinde Filistin bayrakları ile Vali Ürgen Parkı'nda toplandı.

Hatay'da Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı mensupları, ellerinde Filistin bayrakları ile Vali Ürgen Parkı'nda toplandı.

Burada İstiklal Marşı'nı okuyan grup, İsrail aleyhine slogan atarak katliamların bir an önce bitmesini istedi.

Burada, Yeniden Refah Partisi İl Başkan Yardımcısı Murat Arıcıoğlu da İsrail'in saldırılarını kınayarak, partisinin Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın imzasıyla hazırlanan kınama metnini okudu.

İsrail'in saldırıları kınandı
İsrail'in saldırıları kınandı
İsrail'in saldırıları kınandı
İsrail'in saldırıları kınandı
İsrail'in saldırıları kınandı
İsrail'in saldırıları kınandı
İsrail'in saldırıları kınandı
İsrail'in saldırıları kınandı
İsrail'in saldırıları kınandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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