Adana Umut Kervanı İnsani Yardım ve Eğitim Kültür Derneği'nden AA'ya ziyaret
Adana Umut Kervanı İnsani Yardım ve Eğitim Kültür Derneği Başkanı Abidin Serin, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Adana Umut Kervanı İnsani Yardım ve Eğitim Kültür Derneği Başkanı Abidin Serin, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Serin, beraberinde dernek yöneticileriyle AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'e ziyarette bulundu.
Dernek çalışmalarına ilişkin bilgi veren Serin, Suriye'nin İdlib kentine yaptıkları yardımları da anlattı.
Firik de kurum çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.