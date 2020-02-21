Adana Umut Kervanı İnsani Yardım ve Eğitim Kültür Derneği'nden AA'ya ziyaret
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Adana Umut Kervanı İnsani Yardım ve Eğitim Kültür Derneği'nden AA'ya ziyaret

Adana Umut Kervanı İnsani Yardım ve Eğitim Kültür Derneği Başkanı Abidin Serin, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

21.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:48
Adana Umut Kervanı İnsani Yardım ve Eğitim Kültür Derneği'nden AA'ya ziyaret

Umut Kervanı İnsani Yardım ve Eğitim Kültür Derneği Başkanı , (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Serin, beraberinde dernek yöneticileriyle AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal 'e ziyarette bulundu.

Dernek çalışmalarına ilişkin bilgi veren Serin, Suriye'nin İdlib kentine yaptıkları yardımları da anlattı.

Firik de kurum çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kaynak: AA
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