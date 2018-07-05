Adana Uçağı Sahiba Gökçen'e Zorunlu İniş Yaptı

ANADOLU Jet'in İstanbul'dan havalanan Adana uçağı havada arızanması nedeniyle yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüş yaptı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalima'nından Saat 16.00'da Adana'ya gitmek üzere kalkış yapan Anadolu Jet'e ait uçak, Aksaray yakınlarında arıza yapması üzerine dönüş yapmak zorunda kaldı. Uçağın yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesinin ardından yolcular bir başka uçağa aktarıldı. Yaklaşık 2 saatlik rötarın ardından yolcular yeniden Adana'ya gönderildi. - Adana