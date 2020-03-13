Adana Ticaret Odasından Kovid 19 nedeniyle fahiş fiyat uygulamalarına önlem
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Atila Menevşe, Adana, Güncel

Adana Ticaret Odasından Kovid 19 nedeniyle fahiş fiyat uygulamalarına önlem

Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde bazı fırsatçıların temizlik, gıda ve ihtiyaç malzemelerinde uyguladığı fahiş fiyat uygulaması hakkında disiplin mekanizmalarının çalıştırılacağını ve ceza uygulanacağını bildirdi.

13.03.2020 21:32 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:38
Adana Ticaret Odasından Kovid 19 nedeniyle fahiş fiyat uygulamalarına önlem

Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde bazı fırsatçıların temizlik, gıda ve ihtiyaç malzemelerinde uyguladığı fahiş fiyat uygulaması hakkında disiplin mekanizmalarının çalıştırılacağını ve ceza uygulanacağını bildirdi.

Menevşe, yaptığı yazılı açıklamada, her zorlukta millet ve devlet olarak seferber olduklarını ve tüm zorlukların üstesinden gelmesini bildiklerini aktardı.

Devletin atmış olduğu adımları izlediklerini ve desteklediklerini belirten Menevşe, şunları kaydetti:

"Tüm bu seferberlikler yapılırken bazı suistimallere şahit oluyoruz. Bu suistimallerin başında, koruyucu maske, kolonya, anti-bakteriyel ürünler, temel ihtiyaç ve gıda ürünlerinde yaşanan astronomik fiyat artışları geliyor. İnsanların endişelerinden ya da mağduriyetlerinden para kazanma çabası açıkçası ne ticareti etiğe ne de vicdana sığmayan bir davranıştır. Adana Ticaret Odası olarak buna izin veremeyiz. Herkes bilmeli ki vatandaşımızı mağdur edenlere karşı sessiz kalamayız. Adana Ticaret Odası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarımızı çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha kamuoyuna duyururuz."

Menevşe, vatandaşların gereksiz paniğe kapılmadan, sadece resmi kanallar üzerinden yapılan açıklamalara itibar etmesini istedi.

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Kaynak: AA

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Manşet

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