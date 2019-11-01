Adana taşla-sopayla dövülen kadından 20 taksitle para cezasına tepki

01.11.2019 14:36

Taşla-sopayla dövülen kadından 20 taksitle para cezasına tepki

Şırnak'ta aralarında husumet bulunan Agit Saknak (26) tarafından taş ve sopayla yaralandığı öne sürülen aşçı Leyla Yıldırım (23) mahkemenin Saknak'a 2 bin 240 TL para cezası vermesine ve bu cezanın 20 eşit taksitle ödenmesine hükmetmesine tepki gösterdib Genç kız, Yaşadığım yerde hiçbir şekilde güvende değilim. En ağır cezanın verilmesini istiyorum dedi.

Olay, 29 Nisan 2018'de Şırnak merkeze bağlı Kumçatı Beldesi'nde meydana geldi. İlik kanseri tedavisi gören kardeşi Nihat Yıldırım'ı öldüren kişilerin akrabası olan Agit Saknak'ın, arazilerinde hayvan otlattığını gören Leyla Yıldırım, Saknak'ı uyardı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Leyla Yıldırım aldığı sopa ve taş darbeleriyle yaralandı. Olaydan sonra hastaneye giden ve darp raporu alan Yıldırım, şikayetçi oldu.

Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Agit Saknak'a, 'basit bir tıbbi müdahaleyle giderilecek şekilde kasten yaralama' suçundan 2 bin 240 TL para cezası verildi. Mahkeme, sanığın ekonomik ve şahsi hallerini göz önünde bulundurarak cezayı 20 eşit taksitle ödemesine ve 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 2318 maddesi uyarınca 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi.

TEPKİ GÖSTERDİ

Karara tepki gösteren Leyla Yıldırım, Kendisini koyunları bizim arazimizde otlatmaması konusunda uyardığımda bana küfür etti. 'Sülalen de gelse gitmem buradan' dedi. Daha sonra üstüme saldırdı. Taş ve sopayla ağzıma, koluma vurdu. Olay sırasında telefonum da kırıldı. Ağzımdan-burnumdan kan gelirken karakola gittim. Daha sonra darp raporu aldım. Kolumdaki ve vücudumdaki darbelerin acısını 1 ay çektim dedi.

BAŞKA ŞEHRE TAŞINDI

Tehdit edildiği için Şırnak'tan ayrılan ve gizli tuttuğu şehre taşınmadan önce Adana'daki akrabalarını ziyaret eden Yıldırım, kardeşinin öldürülmesinden sonra Saknak ailelerince şikayetini geri çekmesi için defalarca tehdit edildiğini anlattı. Yıldırım, Yaşadığım yerde hiçbir şekilde güvende değilim. Mahkeme 2 bin 240 TL para cezası verdiği gibi bunu da 20 takside böldü. Bu kişinin cezalandırılmasını, ne gerekiyorsa onun yapılmasını istiyorum. Kadın şiddetine ne ceza veriliyorsa en ağır cezanın verilmesini istiyorum diye konuştu.

Kaynak: DHA