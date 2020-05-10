ADANA Tarım işçilerinin kaldığı çadır kentlere sağlık hizmeti

Tarım işçilerinin kaldığı çadır kentlere sağlık hizmetiADANA'da, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, tarım işçilerinin kaldığı çadır kentler, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ambulansla gezilerek, işçilerin ve çocuklarının sağlık taraması yapılıyor.

Tarım işçilerinin kaldığı çadır kentlere sağlık hizmeti

ADANA'da, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, tarım işçilerinin kaldığı çadır kentler, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ambulansla gezilerek, işçilerin ve çocuklarının sağlık taraması yapılıyor.

Yeni tip koronavirüs (covid-19) tedbirleri kapsamında birçok iş kolu faaliyetlerini durdurmuş olsa da tarım sektöründe üretime devam ediliyor. Karataş ilçesindeki birçok tarlada tarım işçileri, çalışmaya devam ediyor. Çadır kentlerde kalan tarım işçilerinin ve ailelerinin sağlığını korumak amacıyla Adana Valiliği'nce görevlendirilen İl Sağlık Müdürlüğü Karataş Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, gün boyu ambulansla civardaki çadır kentleri gezerek tarama ve bilgilendirme yapıyor.

'KORONAVİRÜSE KARŞI BİLGİLENDİRİYORUZ'

Haftanın 5 günü 2 ekibin vardiyalı olarak tarım işçilerinin kaldığı çadır kentlere geldiklerini söyleyen hemşire Şükran Can Özgöçer, ilk olarak aşısı eksik olan çocukları tespit edip aşılarını tamamladıklarını söyledi. Şu anda ön plandaki sağlık çalışmalarının koronavirüs salgını hakkında olduğunu vurgulayan Özgöçer, "Tarım işçilerimize sosyal mesafe konusunda bilgi veriyoruz. Maske dağıtıyoruz ve ateş ölçümlerini yapıyoruz. Ambulansımızla belirli günlerde çadır kentlere geliyoruz. Suriyeli tarım işçilerinin yoğunlukta olduğu için yanımızda tercümanımızda oluyor. Onlar da bu çalışmalarımıza duyarlılık gösterip katılım sağlıyorlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA